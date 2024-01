‘Giovani&Lavoro’ | apre la prima Scuola d’Imprenditorialità della Diocesi

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la kermesseedizione del Festival del Lavoro diocesano, come vetrina promozionale e di ascolto delle imprese e tra le imprese (anche rispetto al facilitare le relazioni tra domanda e offerta di lavoro), il progetto “GIOVANI & LAVORO” mette in campo un secondo segno concreto: la. Nato con il deciso intento di porre un freno alla piagadisoccupazione e alla fuga dalle aree interne, provando a costruire speranza, e cioè opportunità lavorative sul territorio, la seconda esigenza maggiormente riscontrata dagli organismi diocesani che hanno messo in piedi questo progetto (Progetto Policoro, – Caritas, Pastorale Sociale e del Lavoro e Pastorale Giovanile –diocesana d’Impegno Socio-Politico, Azione ...

Nata da un'iniziativa supportata dal gruppo diimprenditori composto da Francesco Giuliani , Valeria Fossatelli ed Emiliano Belmonte , Francesca Giubelli è stata creata con l'obiettivo di ...Governatori comeToti e Luca Zaia sono in scadenza di mandato proprio come Bonaccini e De Luca. Se ci fosse un tentativo di portare in Parlamento una proposta di legge per cancellare il ...