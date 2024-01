Giovani | Abodi | ' la manovra non è tutto | pronte altre misure'

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Roma, 10 gen. - (Adnkronos) - C'è un calo di risorse per i? "A noi risultano cifre diverse, anche se il dato si deve ancora assestare. Suici stiamo confrontando con il ministro Fitto per alcuni progetti finanziati con il Pnrr e un'ulteriore opportunità è rappresentata dall'assestamento di bilancio, dove avremo modo di intervenire ulteriormente. Per ora considererei il giudizio sospeso". Così il ministro per lo sport e iAndreaa 'La Stampa'. "Sl servizio civile c'è stato un dimezzamento delle posizioni, denunciano le associazioni. "Quella che emerge dalla Finanziaria non sarà la dimensione economica totale, è un quadro ancora parziale -sottolinea il ministro-. Al bando di 52.236 posizioni appena licenziato si sommeranno leche arriveranno dagli altri tre dedicati ...

La situazione è preoccupante e ci sembra in contraddizione con il percorso di valorizzazione del servizio civile su cui il ministro per lo Sport e iAndreaha lavorato con la ...... in occasione dell'ultimo appuntamento, ha visto la partecipazione del Ministro per lo Sport e i, Andrea, e del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Il 2023 sarà ...Roma, 10 gen. – (Adnkronos) – C’è un calo di risorse per i giovani “A noi risultano cifre diverse, anche se il dato si deve ancora assestare. Sui giovani ci stiamo confrontando con il ministro Fitto ...Alle nuove generazioni solo il 3 per cento delle risorse previste della legge di Bilancio 2024. Stanziamenti a 800 milioni su 24 miliardi ...