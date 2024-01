Gioielli moda da indossare | un 2024 in formato maxi

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Life&People.it Nelle ultime stagioni ihanno ricoperto un ruolo ancor più centrale nella; anche nella tendenza non cambierà. I preziosi stanno diventando parte integrante degli outfit, completando le silhouette o diventando i veri protagonisti dei look, come visto recentemente sulle passerelle Primavera Estate. La tendenza attuale suggerisce l’utilizzo di dimensioni, ma non mancano le eccezioni. I choker sempre i più utilizzati Tra i vari, i choker occupano una posizione speciale. Il loro punto di forza è la diversità: non esiste nessun modello che assomiglia ad un altro: la collana che stringe intorno al collo, molto in voga negli anni Novanta, è stata una delle grandi protagoniste delle scorse sfilate viste alla Parigi Fashion Week. Nella Spring Summer Dior lo ...