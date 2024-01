Gifted – il dono del talento | come finisce il film?

Leggi su cultweb

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)– ildelsi conclude con Mary di nuovo sotto la custodia di Frank, che torna a frequentare la scuola pubblica e a socializzare con i suoi coetanei mentre segue corsi di livello universitario. Nel finale vediamo anche Frank che, dopo aver fatto pace con Mary, rivela a Evelyn che Diane ha effettivamente completato il problema di Navier-Stokes, ma ha lasciato istruzioni a Frank di non rendere pubblica l’equazione fino a dopo la morte di Evelyn, sapendo che per lei significava tutto vedere Diane risolvere il problema. Frank offre a Evelyn l’opportunità di pubblicare il lavoro di Diane se lei rinuncia alla causa di affidamento. Evelyn accetta. Questo dopo che Mary è sconvolta dal fatto di essere stata data in affidamento e il padre adottivo dice che si rifiuta di vedere Frank. Quando Bonnie vede una foto di Fred in ...