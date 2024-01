Gianluca Vialli e il ricordo della figlia Sofia | «Quando lo scambiarono per Bruce Willis»

Il numero lo ha indicato lui stesso in una lunga intervista per il docufilm La bella stagione. Ora in un libro sono raccolte le dieci cose che si ... (vanityfair)

La serata era intitolata «My name is Luca. Ballata per Vialli » e Fedez era uno degli ospiti tanto attesi. Ad un anno dalla scomparsa di Gianluca ... (leggo)

leggi anche Rapallo, inaugurata viaa un anno dalla sua morte FOTOGALLERY Ansa/Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Franz Beckenbauer, la storia del "Kaiser" che reinventò ...Così rispondo: "Lo so, non è la prima volta che me lo dicono però mi scambiano spesso per un allenatore ed ex giocatore di calcio che si chiama". L'infermiera guarda le foto di...La figlia dell'ex calciatore, intervenuta alla serata in sua memoria organizzata a Genova, ha letto una lettera scritta dal padre nel periodo della malattia, quando un'infermiera gli disse che somigli ...Caressa su Vialli: «Una serata per Luca. C’è l’affetto e la gioia di vivere che ci ha trasmesso». Le parole del giornalista Fabio Caressa ricorda Gianluca Vialli. Presenta al Carlo Felice per l’evento ...