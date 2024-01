Giallo in Campania | 12enne rapita fuori scuola e ritrovata fuori al cimitero

... si era fatto qualcosa con i decreti sicurezza nel governo- verde, ma li hanno voluto ... il primo cittadino aveva più volte spiegato la sua posizione: "A Palmasi vive rispettando le ...La Protezione Civile della Regione, in virtù delle valutazioni del Centro Funzionale e del permanere di precipitazioni, ...di ulteriori 12 ore la vigente allerta meteo di colore. Fino ...Cielo coperto e piogge sparse. Deboli nevicate sui rilievi alpini, in Piemonte e Lombardia. Temperature in calo in diverse aree del Paese. Il bollettino della Protezione civile sul rischio idrogeologi ...Previste nuove perturbazioni meteo provenienti dalla Spagna, con forti piogge sulla Sicilia e alcune zone calabresi: ecco quali ...