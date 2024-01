GF | Greta vicina a Sergio | perché con Vittorio c’è solo un’amicizia

Leggi su latuafonte

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Cosa sta succedendo traRossetti eD’Ottavi al Grande Fratello 2023/2024? Molti fan dell’ex tentatrice di Temptation Island hanno notato da subito una certa complicità tra i due, che non evitano i battibecchi. Allo stesso tempo, c’è chi vorrebbe vederea fianco aMenozzi. Ciò che conta, però, è quello che vuole davvero la Rossetti, la quale in realtà non sembra propensa ad avere una relazione dentro la Casa di Cinecittà.ora è uscita dal triangolo amoroso che la vedeva protagonista con Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Grande Fratello:, conamicizia? Leggi anche: Uomini e Donne, quando va in onda la scelta di Cristian Forti Leggi anche: Mew e ...