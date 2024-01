Gerry Scotti e Antonella Clerici | ma i loro programmi non sono troppo simili? Ecco il confronto

Renato Zero arriva a Io Canto Generation per fare una sorpresa a Lorenzo Sebastiano e Gerry Scotti scoppia in lacrime L'articolo Renato Zero ospite ... (novella2000)

... secondo quanto si può leggere sul profilo social della SDL (società che si occupa di casting di programmi tv tra cui quello di), il programma si allargherà fino a intitolarsi Io Canto ...Nel 2023 è entrata a far parte del cast di 'Io Canto Generation' , il programma condotto dain cui veste i panni della coach per i piccoli talenti che partecipano al programma. Ma oggi è ...Io Canto Generation, al via i casting per cercare i futuri giovani talenti con una grande novità: come partecipare e iscriversi ...Io Canto Generation introduce una novità in vista della prossima edizione: ecco quale. C'è la somiglianza con uno show della Clerici.