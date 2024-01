Gdf Palermo | denunciato imprenditore agricolo per truffa | sequestrati beni per oltre 80 mila euro

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Pubblicato il 10 Gennaio, 2024 I finanzieri del Comando Provinciale di, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare reale emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale dinei confronti del titolare di un’azienda agricola di San Giuseppe Jato (PA), operante nel ramodella coltivazione dei cereali. In particolare, i militari della Compagnia di Partinico, esaminando la documentazione dell’impresa, hanno appurato come il titolare avrebbe presentato all’Ag.E.A.(Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) false domande uniche di pagamento al solo scopo di ottenere il riconoscimento dei contributi previsti dal Regolamento (CE) 73/2009 in materia di sostegno a favore degli agricoltori nell’ambito della Politica Agricola ...