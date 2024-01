Gaza | nuova proposta del Qatar per liberazione ostaggi | Blinken in Israele | I Paesi della regione vogliono uno Stato palestinese

02 gen 13:39 Israele , Gallant : "Falsa la sensazione che stiamo per fermarci" 'La sensazione secondo cui noi staremmo per fermarci non è giusta. Se ... (247.libero)

10 gen 18:25 Gaza , Tv: nuova proposta del Qatar per liberazione ostaggi Il Qatar ha elaborato una nuova proposta per la liberazione degli ostaggi ... (247.libero)

10 gen 18:25, Tv:proposta del Qatar per liberazione ostaggi Il Qatar ha elaborato unaproposta per la liberazione degli ostaggi israeliani a, e stasera quella iniziativa sarà illustrata al ......effettuare presto unamissione nell'area. Il governo continua a lavorare per un'azione diplomatica coordinata con obiettivi chiari: garantire regolare afflusso di aiuti alla popolazione di,...Le fonti vicine al gruppo avrebbero riferito al quotidiano arabo (con sede a Londra) Ashraq Al-awsat, in un rapporto pubblicato oggi, che i 70 terroristi responsabili dell'attacco a sorpresa di ...Le forze statunitensi e britanniche nel Mar Rosso hanno abbattuto 21 droni lanciati contro le navi nel Mar Rosso martedì, ha riferito… Leggi ...