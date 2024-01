Gas | da oggi stop al mercato tutelato

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Coinvolte circa 5,5 mln di famiglie non vulnerabilialdel gas da, misura che coinvolgecirca 5,5 milioni di famiglie non vulnerabili. Unica eccezione i vulnerabili, 4 milioni e mezzo di utenti. Il territorio italiano diviso in 26 regioni, ciascuna affidata ad ogni singolo operatore. .

Addio ai prezzi regolati per i non vulnerabili. Nessuna interruzione della fornitura per chi non sarà migrato nel mercato libero: ecco cosa succede (ilsole24ore)

Dastop al mercato tutelato del, una misura che coinvolgecirca 5,5 milioni di famiglie non vulnerabili: e proprio per aiutare i consumatori, il Codacons diffonde la guida completa con informazioni e consigli utili per ...Secondo i dati Eurispes 2023,i vegetariani in Italia rappresentano il 4,2% della popolazione, ...che gli alimenti a base vegetale come le mandorle sono responsabili di minori emissioni di...Il Comune di Jesolo ha adottato un’ordinanza che vieta il lancio di palloncini, di lanterne volanti, di coriandoli in plastica e di altri dispositivi riempiti con gas più leggeri dell’aria. «Studi ...Gli Stati Uniti hanno aumentato nel 2023 gli investimenti in Albania del 17 per cento su base annua. È quanto emerge dai dati della ...