Garrone | Carraro | Gozzi | Stirpe | Confindustria sceglie il successore di Bonomi

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Entro il 1° febbraio prossimoi saggi che sono chiamati a effettuare le consultazioni per la scelta del nuovo presidente, che succede a Carlo. L’auspicio, come sempre, è quello di poter avere a disposizione un unico nome su cui convergere. Ma al momento questa è un’ipotesi piuttosto difficile da concretizzare. Tra i big dati per favoriti gli ultimi rumors, in ordine di tempo, accreditano in ascesa Edoardo, presidente della Erg e del Sole 24 Ore. Sembrano salire, però, anche le quotazioni del presidente diVeneto, Enrico, e quelle di Antonio, presidente del gruppo Duferco. Qualora si dovesse andare verso l’alternanza tra imprenditori del Nord e del Sud uno dei nomi che potrebbero entrare in gioco sarebbe ...

I bene informati dicono che Gozzi non accetterebbe mai un ruolo secondario in squadra con, ... Obiettivo condiviso da Enrico, il leader di Confindustria Veneto, che in tal senso ha ...... in ordine di tempo, accreditano in ascesa Edoardo, presidente della Erg e del Sole 24 Ore. Sembrano salire, però, anche le quotazioni del presidente di Confindustria Veneto, Enricoe ...Tra i big dati per favoriti in ascesa il presidente di Erg e Sole 24 Ore Edoardo Garrone ...Lettera agli associati che minaccia l’esclusione per chi non aspetta i saggi per il rinnovo del vertice. Aumentano i candidati al dopo-Bonomi, ...