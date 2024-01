Gaia Nanni | “Ripensiamo il nostro modello di famiglia e di donna”

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Attrice, madre di due figli, autrice di post scritti con una prosa tumultuosa, appassionata e incisiva, nei quali affronta temi personali e sociali con una grinta e una lucidità rare. Avrebbe potuto fare la scrittrice, e non è detto che non lo faccia in futuro.ha mille talenti: se ne è accorto Leonardo Pieraccioni, che l’ha chiamata con sé nei suoi ultimi film. La vedremo anche in “Pare parecchio Parigi”, il nuovo film di Leonardo in uscita il 18 gennaio. Ma non è di questo che parliamo, qui. Parliamo di lei. E delle mille strade che prende il suo talento. A tu per tu conAttrice e madre di due ragazzi. Partiamo da qui. Come si concilia tutto? “Non lo so se si concilia: ma sicuramente sta insieme, come l’impasto delle polpette di mia nonna. Oggi non potrei immaginarmi, senza quella stanchezza ...