Gaffe di Al Bano a È sempre Cartabianca | “La storia di Giulia Cecchettin? Non la conosco” Gelo in studio | VIDEO

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)di Al: “Ladi? Non ladel cantante Alche, nel corso di È, il programma d’approfondimento di Bianca Berlinguer in onda su Rete 4 nella serata di martedì 9 gennaio, ha rivelato di non conoscere ladel femminicidio di. “Su 365 giorni, sono fuori dall’Italia per 300 giorni. Il caso di? Mi è sfuggita questa cosa… Purtroppo nonquesta. Lui ha ucciso lei?” ha affermato il cantante facendo calare il. Tanto che la conduttrice ha ...

Essa riguarda la, se così si può chiamare, di AlCarrisi che ha ammesso davanti a un'attonita Bianca Berlinguer di non conoscere la storia di Giulia Cecchettin . Possibile che i suoi figli ...... la speranza di Beppe Convertini Non è stata soltanto Anna Falchi , scivolata in unadi ... Loredana Lecciso è certa: 'Bisogna apprezzare la normalità delle cose' Anche la compagna di Al...«La storia di Giulia Cecchettin Non la conosco». Al Bano ospite a È sempre Cartabianca lascia di stucco la conduttrice del programma di Rete4. «Come non la conosci, se ne è parlato per giorni e ...«La storia di Giulia Cecchettin Non la conosco». Al Bano ospite a “È sempre Cartabianca” lascia di stucco la conduttrice del programma di Rete4. «Come non la conosci, se ne è parlato per giorni e ...