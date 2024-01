Gabriel Attal | il nuovo premier francese a cui piace insultare l’Italia

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Roma, 10 gen – È il giovanissimoilprimo ministro, il quale prende il testimone della dimissionaria Elisabeth Borne. Sul Giornale viene fuori un quadro riassuntivo abbastanza chiaro delcapo di gabinetto transalpino, in particolare su un aspetto: la sua propensione ad, politicanteossessionato dal, 34 anni, ha avuto una carriera rapidissima: già nel 2018 era Segretario di Stato e ministro dell’Educazione nazionale. Gay dichiarato, al neoin particolare un’attività: quella di attaccare e ...

Non appena è stato nominato a Matignon, Gabriel Attal ha rivolto un messaggio di ringraziamento ai presidi di tutte le scuole francesi, nel quale ha ... (ilfogliettone)

Gli opinionisti francesi non hanno ancora trovato una motivazione istituzionale alla decisione di Emmanuel Macron di nominare il trentaquattrenne ... (linkiesta)

Lui, il protagonista di questa storia, è invece, per molti versi politico di rottura, che rispecchia il proprio tempo anche solo per motivi anagrafici. Nominato primo ministro ieri ...