Fuoristrada israeliani passano su corpi di palestinesi | il video

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) È accaduto a Tulkarm, in Cisgiordania: deidell’esercito israeliano sono stati filmati mentre vanno avanti per la strada esopra idi alcuniche sono stati colpiti da colpi d’arma da fuoco poco prima. Non è chiaro se isiano vivi e privi di sensi o morti nel momento in cui i mezzisopra di loro ma, in ogni caso, si tratta di immagini estremamente forti che risollevano l’attenzione sul dibattito sulla violenza dell’esercito israeliano. Nel tweet qui sotto si legge cosa pare sia accaduto: “Soldatiinvestono e schiacciano il corpo di un palestinese disarmato che avevano ucciso pochi istanti prima a Tulkarm, in Cisgiordania, la scorsa notte. Tre uomini sono stati colpiti dall’IDF che ha poi impedito ai ...