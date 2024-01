‘Fuorilegge Veneto a mano armata’ | in arrivo una docuserie sulla mala del Brenta

Leggi su funweek

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Sky Original firma laFuorilegge.armata, in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming su NOW a partire dal 13 gennaio alle 21.15. La serie, presentata durante la 80ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, segue la storia dell’avvocato Enrico Vandelli, compagno di Autonomia Operaia che diventa difensore della banda criminale guidata da Felice Maniero. Siamo a cavallo tra gli Anni Settanta e Novanta, dalle tensioni politico-sociali degli anni di piombo alle attività segrete della criminalità organizzata. Enrico Vandelli, cresciuto nella Padova del boom economico, entra a far parte del comitato di Radio Sherwood, radio indipendente locale vicina al movimento politico di Autonomia Operaia. La sua carriera legale inizia al fianco di coloro che avevano messo bombe in nome della causa ...