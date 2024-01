Fuori il nuovo videoclip di Assalti frontali | è brano nel film “Lala”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Roma, 10 gen. (askanews) – È uscito oggi mercoledì 10 gennaio ildi “Il mio nome è”, ildifeat. Luca D’Aversa estratto dall’ultimo album “Courage” (2022) e colonna sonora del” di Ludovica Fales, nelle sale cinematografiche dal prossimo 25 gennaio. Fin dagli alboriè stato in grado di raccontare le storie degli ultimi e dei più deboli riportando in musica le battaglie quotidiane per il rispetto, la dignità e la giustizia di ogni individuo. Perfettamente in linea con questa visione artistica, il“Il mio nome è” si impone come la testimonianza più autentica di una ...