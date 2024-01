Funivia si schianta in Tirolo | a bordo c' era una famiglia | 4 feriti gravi La cabinovia è precipitata per 7 metri

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Unaoggi in. Le cause, probabilmente, sono dovute dalla caduta di un albero sulla fune di sostegno. Sul posto era presente un elicottero. Sono intervenuti i...

Volevano trascorrere una giornata tra le vette del Tirolo austriaco quando la cabina su cui erano a bordo precipitata per diversi metri, ferendoli gravemente. Drammatico incidente sugli impianti di ...Secondo la polizia, l'incidente è stato provocato dalla caduta di un albero sui cavi della. Michaela Burger, portavoce dei soccorritori, non ha specificato la gravità dei feriti. Secondo le ...– Una cabinovia si è schiantata al suolo nel Tirolo austriaco, presso la località sciistica Hochoetz. Le quattro persone che erano bordo sarebbero rimaste gravemente ferite. Lo riporta… Leggi ...Quattro persone sono rimaste gravemente ferite in seguito allo schianto di una cabinovia in Tirolo, Austria. L'incidente è avvenuto attorno alle 10.20 di oggi, martedì 9 gennaio. L'impianto è quello d ...