Frosinone | Stirpe | “Riunione interlocutoria | bisogna trovare l’equilibrio per il nostro calcio”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) “per capire quali potessero essere i termini del problema e i punti di approdo delle riforme, ma chiarificatrice su certi aspetti che riguardano il progetto che si vuole presentare l’11 marzo. Proposta Gravina? E’ da valutare.una sintesi in Lega prima di esprimersi. In massima parte condivido l’esigenza per la quale ilsistema ha bisogno di essere riformato, macapire come superare i temi dell’eccessivo corporativismo e quelli legati alla finanza derivata, perché questo è un sistema che vive su risorse che vengono create dalla Serie A e che si riversano sull’intero sistema”. Così Maurizio, presidente del, dice la sua sullatra club di Serie A e Figc ...