Frederik di Danimarca | chi è il futuro re

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) L’anno 2024 inizia con grandi cambiamenti per i reali danesi: dopo più di mezzo secolo, la regina Margrethe ha lasciato il trono per fare spazio al figliodi. L’erede al trono diventerà re il prossimo 14 gennaio, quando sarà incoronato ufficialmente. Diamo un’altra occhiata alla vita movimentata del prossimo sovrano danese. Il principe ereditariodiha 55 anni, una famiglia numerosa, conduce un’esistenza privilegiata e gode dell’amore incondizionato della moglie, la principessa Mary. Dal 2000, infatti, i due sono inseparabili e nel 2004 si sono svolte le nozze da cui sono nati i quattro figli. Negli anni il principe Christian e la figlia Isabella hanno già lasciato il nido dei genitori, mentre i gemelli Vincent e Josephine – di 12 anni – vivono ancora con loro. AnsaQuando ...

A differenza del Regno Unito, in Danimarca i sovrani non vengono più incoronati da secoli, ma semplicemente proclamati. L'ascesa al trono di Frederik ... (vanityfair)

Il prossimo 14 gennaio i principi della Corona Frederik e Mary diventeranno ufficialmente il Re e la Regina di Danimarca, ma per loro non ci sarà ... (ilgiornale)

Nati l'8 gennaio, studiano in scuole diverse e con i fratelli maggiori sono gli unici nipoti di Margrethe II ad aver mantenuto il titolo di Altezze ... (vanityfair)

VEDI ANCHE L'ultima volta di Margherita II sulla carrozza d'oro da regina Dopo 52 anni sul trono, le succederà il figlio maggiore, il principe ereditario. La moglie di, l'...Domenica la regina Margrethe dicederà il trono al principe ereditario, che diventerà sovrano del Paese con il nome diX. L'abdicazione della regina 83enne, annunciata ...Dopo l'abdicazione di Margherita II, Federico sarà conosciuto come Federico X di Danimarca e Mary come Regina consorte. La storia d'amore dei nuovi sovrani La storia d'amore tra Frederik e Mary iniziò ...In attesa di assistere all'intronizzazione del nuovo re, Frederik X, e della regina Mary, il 14 gennaio nel castello di Amalienborg di Copenaghen, ...