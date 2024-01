Freddo ' bielorusso' sull' Italia | temperature a picco e neve in pianura | ecco le previsioni delle prossime ore

Come da previsioni ilè arrivato in Italia, in discesa dalle zone nord orientali europee: questa volta la massa d'... dipende dall'espansione del gelo(la Bielorussia o Russia Bianca ...In Italia è arrivato ilinvernale, dopo settimane di clima mite e fuori stagione, il gelo artico sta calando sul Paese. L'ondata diarriva dalla Bielorussia e ha provocato - al momento - un calo delle temperature di circa 5 - 6 gradi. Nelle prossime ore il termometro scenderà di ulteriori 2 - 3 gradi, e le massime si ...Il freddo è arrivato in Italia, in discesa dalle zone nord orientali europee: questa volta la massa d’aria ha origini bielorusse. E’ la volta del gelo di Minsk. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito ww ...In discesa dalle zone nord orientali europee, il freddo è arrivato in Italia investendo tutto ... Il calo sensibile delle temperature dipende dall'espansione del gelo bielorusso: il nucleo artico ...