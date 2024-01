Francia | Gabriel Attal è il nuovo premier | Macron si affida al 34enne ex ministro dell’Istruzione

Martedì mattina il presidente francese Emmanuel Macron ha nominatoAttal nuovo primo ministro al posto di Élisabeth Borne, che si era dimessa lunedì sera. Nel ... prima inc'erano state ...Un'ascesa folgorante ed ora, a 34 anni,Attal primo ministro. Innon era mai successo prima. Pupillo di Macron, cresciuto con i giovani socialisti di Dominique Strauss - Kahn, ministro a 29 anni (un altro record), il giovane ...This site uses cookies or other technical trackers and, with your prior consent, also profiling cookies or other tracking tools, shared with our 1381 partners, to show you relevant ads based on your i ...Nominato in sostituzione della dimissionaria Borne, ha annunciato le sue priorità: rilancio dell'economia, immigrazione, scuola e sanità ...