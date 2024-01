Forte Mareggiata Provoca Nuove Frane | Intervento Urgente sul Lungomare di Casalbordino

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Chieti - Il litorale diè stato nuovamente colpito da una, causandosignificative sulnord, in prossimità dell'hotel Sporting. Dopo i crolli avvenuti ieri a causa del maltempo, i tecnici del Servizio Opere Marittime della Regione Abruzzo hanno effettuato oggi un sopralluogo per valutare i danni. Il sindaco Filippo Marinucci, per garantire la sicurezza, ha emesso un'ordinanza di ristringimento precauzionale della carreggiata per circa 300 metri. È la seconda volta in due anni che il litorale disubisce danni simili a causa di mareggiate intense, ricordando un crollo avvenuto in novembre due anni fa lungo la via Bachelet.