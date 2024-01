Formazioni ufficiali Lazio-Roma | pronostico marcatori | tiratori e ammoniti

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)della sfida in programma all’Olimpico di Coppa Italia Il derby della Capitale mette in palio il passaggio in semifinale di Coppa Italia. Dentro o fuori, senza nessuna possibilità d’appello. Una gara che potrebbe anche andare oltre i soliti 90minuti: e siccome tranell’ultimo periodo molto spesso è venuto fuori un pareggio, allora magari potrebbe succedere così anche questa volta. Ci si può aspettare comunque di tutto: la stracittadina sfugge quasi sempre a qualsiasi, e anche stavolta sarà così. Ma andiamo a vedere insieme quelle che sono state le decisioni dei due tecnici sulle...

Inaspettatamente sconfitto in casa nell’ultimo turno dal Sivasspor il Kayserispor di Ucar prova a invertire la rotta andando a far risultato sul ... (infobetting)

Ledi Lazio - Roma LAZIO (4 - 3 - 3) : Mandas; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. Allenatore : Sarri. A ...Ledi Lazio - Roma, match dei quarti di finale di Coppa Italia 2023/2024. Tutto in gara secca: Sarri e Mourinho cercano il pass per la semifinale contro una tra Juventus e Frosinone. ...Le formazioni ufficiali di Lazio-Roma, derby valido per i quarti di finale di Coppa Italia in programma oggi alle 18 ...Queste le formazioni ufficiali a meno di un’ora dalla sfida di Coppa Italia. Tante le assenze per i due tecnici che hanno un solo risultato quest’oggi.