FLOGGING MOLLY 7 agosto 2024 a Majano

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Fra le rassegne musicali, culturali e gastronomiche più attese dell’estate a Nordest, il Festival diannuncia oggi le prime novità musicali dell’edizione 2024, la numero 64, traguardo che la consacra fra le manifestazioni più longeve e amate del Friuli Venezia Giulia. Saranno i, band nata negli Stati Uniti, portabandiera nel mondo del genere celtic punk, a scatenare il pubblico dell’Area Concerti del festival il prossimo 7 agosto 2024 (inizio alle 21.30). Dopo due anni dallo strepitoso show da headliner al Bay Fest, itornano dunque in Italia. La storica formazione, capitanata dal frontman Dave King, da sempre accolta in maniera calorosa dal pubblico italiano, incarna perfettamente lo spirito irlandese e da oltre vent’anni porta in tutto il mondo il suo mix unico di ...