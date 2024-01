Firenze | donna accoltellata in un’area di servizio sull’A1 | fermato ex marito

Dieci mila presenze per L’Adorazione dei Magi di Sandro Botticelli in mostra al Museo di Donnaregina. Un grande successo di pubblico oltre che di ... (ildenaro)

L'uomo è accusato di tentato omicidio Svolta nel caso della donna accoltellata all' autogrill di Campi Bisenzio in provincia di Firenze . E' l'ex ... (sbircialanotizia)

Pubblicato il 10 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Svolta nel caso della donna accoltellata all' autogrill di Campi Bisenzio in provincia di Firenze . E' ... (dayitalianews)

Gli sviluppi delle indagini condotte da Procura, Polstrada e squadra mobile disi sono così ... un tentativo di accoltellamento che porto al ferimento dellacon una prognosi di quindici ......annunciato in ottobre di essere entrata nel team di 'una serie limitata su un'altra giovane...anni di reclusione ora annullata dalla Cassazione che ha disposto un nuovo esame degli atti aSvolta nel caso della donna accoltellata all'autogrill di Campi Bisenzio (Firenze). È l'ex marito della donna ferita l'uomo sottoposto a fermo di indiziato di delitto oggi dalla Procura di Firenze per ...FIRENZE - L'accoltellamento avvenuto il 26 dicembre in un'area di servizio dell'A1 a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, ha visto nuovi sviluppi con il fermo dell'ex marito della donna aggredita.