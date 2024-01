Fiorentina | Renzi | “Per il restyling del Franchi manca metà budget”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il senatore della Repubblica Matteoha parlato dei lavori didello stadiodi Firenze: “Sono curioso di capire, da cittadino, come si possano buttare i soldi senza avere la copertura dell’intero importo del progetto. Non si è mai visto un progetto che si fa senza avere i soldi“. L’ex sindaco della città gigliata ha proseguito: “Quidel, non si riesce a capire dove prenderanno i soldi. È un rabbercio che non sta in piedi, credo che dentro il suo cuore lo sappia anche Nardella“. SportFace.