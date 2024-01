Fiorentina in semifinale di Coppa Italia | Bologna sconfitto ai rigori

Leggi su agi

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) AGI - Laè la prima semifinalista dell'edizione 2023/2024 della. Al Franchi i viola battono ilsoltanto ai calci di rigore, dopo uno 0-0 resistito per 120 minuti tra mille emozioni (tante occasioni da ambo le parti e tre legni colpiti dai felsinei). Dal dischetto per i rossoblu pesa tantissimo l'unico errore di Posch, mentre Maxime Lopez mette a segno quello decisivo. La squadra dino raggiunge così il penultimo atto del torneo per la terza stagione consecutiva e ora attende la vincente di Milan-Atalanta, mentre gli uomini di Motta vengono eliminati non riuscendo a dar seguito all'impresa contro l'Inter. Buoni ritmi e tanto equilibrio in avvio, con il primo squillo che arriva al 18' a opera dei padroni di casa, che vanno alla conclusione con Kayode deviata in ...