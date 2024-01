Fiorentina-Bologna 5-4 ai rigori - viola in semifinale Coppa Italia (Adnkronos) – La Fiorentina arriva per il terzo anno consecutivo in semifinale di Coppa Italia. Per superare i quarti di finale ha dovuto soffrire ... ()

Fiorentina-Bologna 5-4 ai rigori - viola in semifinale Coppa Italia (Adnkronos) – La Fiorentina arriva per il terzo anno consecutivo in semifinale di Coppa Italia. Per superare i quarti di finale ha dovuto soffrire ... ()

Fiorentina in semifinale di Coppa Italia - Bologna ko ai rigori FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina conquista la sua terza semifinale consecutiva di Coppa Italia sconfiggendo 5-4 dopo i calci di rigore il Bologna. ... (iltempo)

Calcio - Fiorentina in semifinale Coppa Italia : Bologna battuto ai rigori La Fiorentina è per il terzo anno consecutivo in semifinale di Coppa Italia. La formazione viola ha battuto al Franchi ai rigori il Bologna per 5-4 ... (ilfogliettone)