Fiorentina in semifinale di Coppa Italia | battuto il Bologna ai rigori 5-4 Partita infinita Italiano | modulo da battaglia Pagelle

Fiorentina in semifinale di Coppa Italia - Bologna ko ai rigori FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina conquista la sua terza semifinale consecutiva di Coppa Italia sconfiggendo 5-4 dopo i calci di rigore il ... (ildenaro)

Fiorentina-Bologna 5-4 ai rigori - viola in semifinale Coppa Italia (Adnkronos) – La Fiorentina arriva per il terzo anno consecutivo in semifinale di Coppa Italia. Per superare i quarti di finale ha dovuto soffrire ... (ildenaro)

Fiorentina-Bologna 5-4 ai rigori - viola in semifinale Coppa Italia Pubblicato il 10 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – La Fiorentina arriva per il terzo anno consecutivo in semifinale di Coppa Italia. Per superare i ... (dayitalianews)

Fiorentina-Bologna 5-4 ai rigori - viola in semifinale Coppa Italia L'errore decisivo dal dischetto è di Posch La Fiorentina arriva per il terzo anno consecutivo in semifinale di Coppa Italia. Per superare i quarti ... (sbircialanotizia)

Fiorentina in semifinale di Coppa Italia - Bologna ko ai rigori Adesso i viola affronteranno la vincente della sfida tra Milan e Atalanta. FIRENZE - La Fiorentina conquista la sua terza semifinale consecutiva di ... (ilgiornaleditalia)