Fiorentina | Commisso | «Grande vittoria | non molliamo mai»

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Le parole di Rocco, presidente della, dopo ladei viola in Coppa Italia contro il Bologna Roccoha parlato ai canali ufficiali del club dopo ladellaai rigori contro il Bologna nei quarti di finale di Coppa Italia. Di seguito le sue parole. «È stata una bella partita giocata da due squadre che stanno facendo unastagione. Nonostante il giorno in meno di riposo siamo stati bravi a non mollare e a giocare per 120 minuti con tanta grinta. Per la prima volta nella storia laarriva alla terza semifinale di fila in Coppa Italia e questo è un traguardo importante. Ora continuiamo con questa grinta e con questi tifosi così vicini a noi anche questa sera. Bravi ragazzi»