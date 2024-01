Fiorentina a Empoli? La sindaca Barnini ribadisce il “no” Vertice in Prefettura in cerca di risposte

Cresciuto nel Settore Giovanile nella, esordisce in prima squadra nella stagione 2010/... Negli anni successivi veste le maglie di, Benevento, Foggia, Pordenone e Reggina. Vanta ...Per le società di serie A erano presenti dirigenti di Inter , Juventus , Roma , Lazio , Atalanta , Bologna ,, Torino , Verona , Sassuolo , Lecce ,, Salernitana e Frosinone . L'..."Lo stadio Castellani di Empoli non ha la possibilità di ospitare due squadre di serie A". E' netto, e senza possibilità di appello, il giudizio di Brenda Barnini, sindaca di Empoli, che domani 11 gen ...In relazione alla vicenda della potenziale concessione dello Stadio Comunale di Empoli “Carlo Castellani” alla Fiorentina, credo che sia indispensabile approfondire una serie di aspetti che, per ...