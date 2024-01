Fine del mercato tutelato di gas ed elettricità | ecco cosa cambia da oggi

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) È una giornata decisiva per il futuro di gas ed: se per il primo è scattato ufficialmente il passaggio allibero, per il secondo l’addio al regime di maggior tutela avverrà fra qualche mese (30 giugno), ma con un primo importante passo in avanti già da. Si stanno svolgendo in queste ore infatti, dopo il rinvio concordato di un mese, le gare per l’assegnazione dei clienti dell’energia elettrica rimasti ancora nel regimee considerati “non vulnerabili” (esclusi gli over 75, i disabili e chi vive in condizioni di salute gravi o economicamente svantaggiate). Dal primo luglio tale platea, che ammonta a oltre 4 milioni e mezzo di persone, se non avrà scelto nel frattempo di passare allibero entrerà nel “Servizio a tutele graduali” (Stg), la cui scadenza è prevista ...