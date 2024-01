Figc e Serie A | riunione per la riforma dei campionati | solo le big vogliono 18 squadre

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Stamani nella sede dellaa Roma c’è stato un primo incontro tra il presidente Gravina e il presidente della LegaA Casini con i vertici dei club diA per decidere in merito alla riduzione del numero delleprofessionistiche; questo comporterebbe un ritorno deia 18. Sportmediaset riporta: “Per il momento le posizioni all’interno della Lega sono piuttosto distanti: le big sarebbero favorevoli a una riduzione, che aiuterebbe a far fronte ai numerosissimi impegni delle prossime stagioni; le medio-piccole, naturalmente, puntano a mantenere l’attuale format a 20 partecipanti. Per esprimere una posizione ufficiale laA avrebbe bisogno di una maggioranza qualificata (14 voti), che al momento appare difficile da raggiungere. Il ...

