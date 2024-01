Ficarra e Picone via dalla programmazione dell’oratorio Il parroco | “Di pessimo gusto”

(Adnkronos) – Ficarra & Picone più forti di Mary Poppins: il film ‘Il primo Natale’ del duo comico siciliano andato in onda ieri in prima ... ()

(Adnkronos) – Ficarra & Picone più forti di Mary Poppins: il film ‘Il primo Natale’ del duo comico siciliano andato in onda ieri in prima ... (giornaledellumbria)

Guardatelo pure, ma non qui. Così un parroco di Cuggiono, in provincia di Milano , ha rimosso dalla programmazione del cinema dell’oratorio il nuovo ... (open.online)

Nove: Femmine contro maschi , il film del 2011 diretto da Fausto Brizzi cone Paola Cortellesi ha divertito 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share. Ascolti DayTime Pomeriggio, i ...Guardatelo pure, ma non qui. Così un parroco di Cuggiono, in provincia di Milano, ha rimosso dalla programmazione del cinema dell'oratorio il nuovo film di, Santocielo . Nella pellicola, diretta da Francesco Amato, Dio invia sulla Terra lacerata dai conflitti un angelo che si rivela piuttosto imbranato: si ubriaca al bar e tocca il ...Nel cast, Claudio Bisio, Nancy Brilli, Ficarra e Picone, Francesca Inaudi, Emilio Solfrizzi e Serena Autieri. Il film è stato visto da 498.000 spettatori con il 2.7% Su Rai 3 c'è stato un nuovo ...Code fuori dai cinema, sale piene, sold out. Era da prima della pandemia che non si vedeva tanto afflusso di spettatori, un ritorno che nella prima settimana dell’anno ha toccato le punte massime e fa ...