Festival di Sanremo 2024 | al via la vendita dei biglietti | quanto costano i ticket per le serate all’Ariston e dove acquistarli

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Le luci al teatro dell’Ariston si accenderanno sulla 74esima edizione deldimartedì 6 febbraio e si spegneranno definitivamente sabato 10. Amadeus, alla quinta edizione consecutiva come conduttore e direttore artistico, ha coinvolto il pubblico per mesi centellinando anticipazioni e annunci a sorpresa. Di questoconosciamo già chi saranno gli artisti in gara, chi le co-conduttrici, e qualche ospite, oltre alla programmazione dei palchi paralleli. Ma è, come ogni anno, che andranno in scena le esibizioni più attese e si concentrerà lo spettacolo di musica, luci, scenografia e suoni. Se gli spettatori televisivi sembrano seguire ilcon maggiore interesse rispetto al passato, è anche vero che – per chi ne ha la possibilità – seguire dal vivo le cinque ...

Dalle 9 di mattina fino a esaurimento posti sarà possibile acquistarli online sul sito dell'Ariston Click Day in arrivo per i biglietti deldi2024. Il 23 gennaio, dalle 9 di mattina fino ad esaurimento delle disponibilità, saranno messi in vendita, online sul sito dell'Ariston, per le cinque serate del 74°...Le luci al teatro dell'Ariston si accenderanno sulla 74esima edizione deldimartedì 6 febbraio e si spegneranno definitivamente sabato 10. Amadeus , alla quinta edizione consecutiva come conduttore e direttore artistico, ha coinvolto il pubblico per mesi ...Al festival di Sanremo sarà lanciata la nuova serie live action “Gormiti -The New Era” girata proprio all'interno dello spettacolare complesso carsico ...(askanews) - Click Day per i biglietti di Sanremo. Il 23 gennaio, dalle 9.00 (fino ad esaurimento delle disponibilità), saranno messi in vendita, sul sito https://sanremo2024.aristonsanremo.com, per ...