Festival di Sanremo 2024 | al via la vendita dei biglietti | ecco quanto costano e dove acquistarli

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)diA poco meno di un mese dall’inizio deldila Rai ha comunicato il prezzo deidel Teatro Ariston rivelando come e. Quella al via il prossimo 6 febbraio sarà la 74esima edizione della kermesse musicale. Condotto per il quinto anno consecutivo da Amadeus, ildivedrà 30 artisti salire sul palco del Teatro Ariston.Ma cosa bisognare fare per ...

Tutto è pronto in vista del prossimo Festival di Sanremo 2024 , in scena al Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio 2024 ed in onda, in diretta, su Rai1, ... ()

... da " 1950" a "La vita mia" , da "L'immenso" , brano con cui scalò anche le classifiche internazionali, a "Cantare è d'amore" , presentata aldinel 1996, fino a "Vattene Amore" , ...Click Day in arrivo per i biglietti deldi2024. Il 23 gennaio, dalle 9 di mattina fino ad esaurimento delle disponibilità, saranno messi in vendita, online sul sito dell'Ariston, per le cinque serate del 74°della ...Il conto alla rovescia per l'inizio del festival di Sanremo è ufficialmente iniziato. I trenta artisti in gara stanno arrivando in riviera alla spicciolata per provare all'interno dell'Ariston. Lo ...Conto alla rovescia per la 74esima edizione del Festival di Sanremo. Il 23 gennaio sarà possibile acquistare i biglietti per la kermesse ...