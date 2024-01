Ferragni-Balocco | le mail in cui l’azienda del pandoro frenava | “Attenzione alla pubblicità ingannevole”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Davantisua immensa cabina armadio, con i bimbi – i teneri Leone e Vittoria – oppure in ascensore. Queste le ultime Instagram stories di Chiara, pubblicate tra ieri (9 gennaio) e oggi. Questo ciò che l’imprenditrice digitale sta mostrando. Da sempre sotto i riflettori, la Ferry (così ama chiamarla il marito Fedez) ha fatto un uso quotidiano dei social, la sua “comfort zone”. Ma c’è tanto, tanto altro che non si vede. Che non viene mostrato. In molti lo stanno scoprendo solamente ora che è scoppiato il “-Gate” (così com’è stato definito tutto il caso circa ile le misteriose donazioni conprotagonista). Di giorno in giorno vengono svelati nuovi dettagli di quella che è diventata una notizia che ha superato i confini nazionali. D’altronde ...

