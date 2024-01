Fermano in strada il dogsitter di Chiara Ferragni | la sua reazione è inaspettata | il video di Pomeriggio 5

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) È ormai un mese chee Fedez non si mostrano fuori da casa, centellinando qualsiasi dizione. Da quando, esattamente, è scoppiato il caos attorno al caso Balocco, con l'influencer accusata di promozione ingannevole di beneficenza e oggi indagata dalla procura. Motivo per cui a...

Adas di livello 3 su. Le novità presentate al CES non siqui: la Mercedes - Benz ha infatti esposto in fiera anche le EQS e Classe S dotate del nuovo sistema di guida autonoma di ...... le lancette dell'orologio sie tornano indietro di un secolo esatto. Se prendete il video ... ovvero neofascisti die neofascisti di governo, nell'immaginario collettivo permarrà questa ...Il giovane era diretto verso la fermata del bus che lo avrebbe portato a scuola ... misure che garantiscano la protezione del pedone in fase di attraversamento della strada. Le strisce pedonali ...(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Per Alex Baiocco e Michele Di Rosa, i due ragazzi di 24 e 18 anni, fermati per avere teso un cavo di acciaio ad ...