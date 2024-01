Fenerbahçe | quanto guadagna Bonucci

Il Fenerbahce ha chiuso l'operazione di calciomercato per l'arrivo di Leonardo Bonucci dall'Union Berlino. I dettagli Secondoriportato da SportMediaset, sarebbe tutto fatto per il passaggio di Leonardo Bonucci al Fenerbahce. L'ex Juve sta infatti risolvendo in queste ore il contratto che lo lega all'Union Berlino e ...In questo senso, secondoriportato dal quotidiano spagnolo, il Villarreal avrebbe già manifestato l'interesse per ottenere il prestito del calciatore del Real Madrid. Attualmente al ...