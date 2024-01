Fenerbahce | i dettagli del contratto di Bonucci | spunta l'ipotesi rinnovo

L'avventura di Leonardo Bonucci al Fenerbahçe sta per iniziare. Come da programma, in questi minuti il difensore si sta imbarcando... (calciomercato)

Ilha chiuso l'operazione di calciomercato per l'arrivo di Leonardo Bonucci dall'Union Berlino. ISecondo quanto riportato da SportMediaset, sarebbe tutto fatto per il passaggio di ...Siamo alla ratifica degli ultimidell'accordo che dovrebbe portare Leonardo Bonucci a firmare con il, in Turchia. Lo riportano diverse fonti, tra cui Sportitalia. Bonucci dice addio all'Union Berlino e prepara il ...Il Fenerbahce ha comunicato ufficialmente l’arrivo in Turchia di Leonardo Bonucci L’ex Juve, Leonardo Bonucci è arrivato in Turchia come comunicato dal Fenerbahce. IL COMUNICATO – «Il club sta lavoran ...Bonucci Fenerbahce, UFFICIALE l’ex Milan giocherà in Turchia: il comunicato del club turco sulla trattativa. I dettagli L’avventura di Leonardo Bonucci all’Union Berlino è durata solo pochi mesi e l’e ...