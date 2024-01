Fedez | la pesante replica a Myrta Merlino spiazza tutti | cos’ha detto

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) News Tv. Durante e dopo la puntata di ieri, martedì 9 gennaio 2024, di Pomeriggio Cinque, c’è stato un duro scontro tra. Tutto ha avuto inizio durante l’appuntamento di ieri del talk show di Canale 5. Protagonista dell’ennesimo programma televisivo, ancora il caso Balocco e l’indagine su Chiara Ferragni. In particolare, il rapper milanese si è infuriato dopo il collegamento con un inviato di Pomeriggio Cinque, appostato nel quartiere di Milano dove vive la Ferragni.si è lamentato sulle “priorità dell’informazione italiana”, attaccandomente la conduttrice. Cos’è successo? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Alessia Marcuzzi, la mossa social è per De Martino? Reazione fulminea di Belen Leggi anche: “Bella Mà”, Pierluigi Diacoil ...

In quella virtuale, l'influencer Chiara Ferragni sta registrando uncrollo di popolarità ... Una debacle che indirettamente colpisce anche suo marito: il profilo del rapper su Instagram ...In quella virtuale, l'influencer Chiara Ferragni sta registrando uncrollo di popolarità ... Una debacle che indirettamente colpisce anche suo marito: il profilo del rapper su Instagram ...Nella vita reale è stata appena iscritta nel registro degli indagati con l'accusa di truffa aggravata per il caso del pandoro Balocco. In quella virtuale, l'influencer Chiara Ferragni sta registrando ...Un ospite veramente speciale per il rientro di Che tempo che fa. Fabio Fazio annuncia Papa Francesco ospite domenica sera nella trasmissione sul Nove. Il 14 gennaio ricomincia infatti la nuova tranche ...