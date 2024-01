Febbre alta e brividi | bambina di 5 anni muore all' ospedale di Padova per quattro virus

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) commenta È tanto il dolore aper la morte , dovuta a, di unadi 5. La piccola è deceduta all'di. La famiglia, residente in un comune della provincia,...

Una bambina di sette anni di Casteldaccia è morta all' ospedale Buccheri La Ferla di Palermo dove era stata portata dai genitori per una influenza. La ... (ilmattino)

Tragedia a Palermo , dove una bimba di 7 anni è morta all’ ospedale Buccheri La Ferla, portata dai genitori per una influenza. La bambina è deceduta ... (tpi)

Una Meningite fulminante ha ucciso in poche un ragazzo di 27 anni originario di Rosà (Vicenza) e da qualche settimana residente a Montebelluna ... (secoloditalia)

È morto per una meningite fulminante appena un giorno dopo il ricovero Carlos Ivan Dealtin, 27enne originario di Rosà, nel Vicentino, e residente ... (open.online)

La famiglia, residente in un comune della provincia, l'aveva portata d'urgenza al nosocomio con; nei giorni precedenti il padre era stato colto da influenza . Il decesso, secondo quanto ...... chiamato RespiVirNet , mostra u n'incidenza "" dei sindromi influenzali, con circa 17,5 casi ... Lasi presenta improvvisamente ed è in genere superiore ai 38 gradi (nei bambini anche fino a ...Una devastante tragedia ha sconvolto la città di Padova giovedì scorso, quando la piccola Beatrice Angela Gobbo, soltanto cinque anni, ha perso la sua battaglia contro un virus… Leggi ...La piccola è deceduta all'ospedale di Padova. La famiglia, residente in un comune della provincia, l'aveva portata d'urgenza al nosocomio con febbre alta; nei giorni precedenti il padre era stato ...