Febbre alta | brividi | la corsa in ospedale | muore bambina di 5 anni Disposta l' autopsia

Sono stati i genitori ad acconsentire agli esami per cercare di capire cosa sia successo alla bimba. Secondo una prima ricostruzione i familiari di ... (247.libero)

Una Meningite fulminante ha ucciso in poche un ragazzo di 27 anni originario di Rosà (Vicenza) e da qualche settimana residente a Montebelluna ... (secoloditalia)

I sintomi sono rinorrea (naso che cola), faringite, tosse,, malessere e astenia. Nei casi ... ma ha invitato la popolazione a mantenerel'attenzione e ha raccomandato la vaccinazione per ...L'azienda sanitaria invita comunque la popolazione a mantenerel'attenzione. I sintomi sono rinorrea (naso che cola), faringite, tosse,, malessere e astenia. In alcuni casi possono ...ZURIGO - In Svizzera i casi di febbre dengue sono ancora relativamente bassi, stando all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Tuttavia, l’aumento delle infezioni registrate è decisamente ...Febbre alta, tosse persistente, mal di testa e, talvolta, insufficienza respiratoria hanno sorpreso tanti cittadini che, allarmati, hanno preso d’assalto i Pronto Soccorso del Policlinico di Modena e ...