FC 24 – Quando fare la squadre con i TOTY e investimenti

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Quale sarà il miglior momento per regalarsi un upgrade di squadra nell’evento? Quali saranno le carte che maggiormente potrebbero acquisire valore durante l’evento più importante dell’anno? Tutto spiegato con cura dal buon John. A fine video, anche consigli su come gestire il budget in questa settimana di TEAM 2 VERSUS. Ricordiamo che EA Sports FC 24 è disponibile in tutto il mondo dal 29 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 22 settembre