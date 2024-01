Fazzolari “Maggioranza unita | sulle Regionali troveremo equilibrio”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo ereditato una situazione complicata ma siamo riusciti ad invertire la rotta dando nuova credibilità e stabilità all'Italia e creando un clima di fiducia attorno al governo: +520mila occupati in un anno, record del numero di occupati, dell'occupazione femminile e di quella stabile, +28% della Borsa nel 2023, spread sotto controllo, successo dei titoli di Stato”. Così Giovanbattista, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l'attuazione del programma, in un'intervista al Corriere della Sera rivendica i risultati del Governo e ribadisce l'unità del centrodestra.“Era dal 2011 che non si approvava la legge di Bilancio senza ricorrere al voto di fiducia, altro chelitigiosa – spiega -. L'anno si è aperto con l'aumento delle pensioni per milioni di italiani e proseguirà con l'aumento, a fine mese, ...

