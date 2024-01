Faenza | cadavere di un anziano nel fiume Lamone

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Arinvenuto ildi unnel: nella mattinata odierna una ragazza che si trovava sulle rive con i suoi cani, ha notato il corpo galleggiare sulla sponda opposta.ritrovato unnelLa segnalazione ha messo in moto immediatamente gli agenti del Commissariato di, i vigili del fuoco, i sanitari del 118. Il corpo recuperato in Via Renaccio dove si stanno realizzando dei lavori di ricostruzione degli argini a seguito dell’alluvione dello scorso anno, sarebbe quello di un 70enne: una volta portato a riva il medico legale ha accertato il decesso. Si esclude dai primi esami una morte violenta, poichè sul corpo non sono presenti segni di colluttazione e ...

