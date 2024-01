Fabrizio Corona | finita la storia con Sara Barbieri? L’indiscrezione

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il noto ex re dei paparazzi,, e la giovane fidanzatasembrano aver concluso la lorod’amore, secondo un’indiscrezione recente. Dopo anni di unione, la coppia avrebbe deciso di separarsi.Stando a un’indiscrezione diffusa da Alessandro Rosica, noto come Investigatore Social, sembra chesi siano L'articolo

una brutta esperienza che aveva già provato da giovane, prima quando fu vittima di revenge porn e in seguito, quando ebbe un aborto spontaneo ai tempi della relazione con. Poco fa ...L'influencer salernitana è finita al centro dei gossip per colpa di, che ha parlato di presunti flirt tra lei e due ex di Belen Rodriguez: Antonino Spinalbese e Stefano De Martino. Il ...Fabrizio Corona e la fidanzata Sara Barbieri si sono lasciati: cosa è successo Scopri il pettegolezzo a seguire nell'articolo ...Fabrizio Corona e Sara Barbieri si sono lasciati: a lanciare l'indiscrezione è stato Alessandro Rosica, conosciuto come Investigatore social.