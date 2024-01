Fabio Roia presidente del Tribunale di Milano | via libera del Csm

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il nuovodeldi, scelto dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura con un solo voto contrario, quello di Andrea Mirenda, un consigliere togato che da tempo si oppone al sistema delle correnti nella magistratura.ha già guidato ilcome vice del suo predecessore Roberto Bichi per circa un anno, dopo le dimissioni anticipate di quest’ultimo per raggiungimento del limite di età. La sua carriera in magistratura inizia nel 1986 come giudice penale a Monza, per poi diventare pubblico ministero anel pool fasce deboli. Ha affrontato casi riguardanti diffamazione, bancarotta e reati tributari, ma si è dedicato soprattutto ai reati contro vittime vulnerabili e ha gestito numerosi ...